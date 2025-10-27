Warnstreiks bei zwei deutschen Coca-Cola-Standorten

Nach Angaben einer Sprecherin der Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE) hatte es am 10. September eine erste Runde in den Tarifverhandlungen gegeben. Demnach habe Coca-Cola eine Entgelterhöhung von 1,5 Prozent für das Jahr 2026 angeboten. "Dieses Angebot trägt der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Lage Rechnung und berücksichtigt die bereits erfolgten hohen Entgeltabschlüsse der vergangenen Jahre", hieß es von Coca-Cola.

Vom 10. bis 12. November sollen die Tarifverhandlungen für die 300 Beschäftigten in Halle sowie die 30 in Weimar Beschäftigten fortgesetzt werden. Aufgrund der Warnstreiks könnten Lieferungen an Kunden teils verschoben werden, hieß es von Coca-Cola.