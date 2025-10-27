Trend Logo
Ifo-Geschäftsklima hellt sich auf: Hoffen auf Erholung

Index für die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen kletterte auf 88,4 Zähler
 © APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hat sich im Oktober kräftiger als erwartet aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 88,4 Zähler, nach 87,7 Punkten im September, wie das Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Befragte Ökonomen hatten für Oktober mit einem Anstieg auf 88,0 Zählern gerechnet.

Grund für die Aufhellung der Stimmung im Oktober waren laut Ifo die besseren Erwartungen für die kommenden Monate. Die aktuelle Geschäftslage wurde hingegen etwas schlechter beurteilt. "Die deutsche Wirtschaft hofft weiter auf eine Belebung der Konjunktur im kommenden Jahr", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Einer Unternehmensumfrage zufolge ist die deutsche Wirtschaft im Oktober so stark gewachsen wie seit knapp zweieinhalb Jahren nicht mehr: Der Einkaufsmanagerindex des Finanzdienstleisters S&P Global für die Privatwirtschaft stieg um 1,8 auf 53,8 Punkte und hielt sich damit den fünften Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Die Bundesbank geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Sommer noch nicht vom Fleck gekommen ist. Dies sehen befragte Experten ähnlich, die für die am Donnerstag anstehenden Daten für das Bruttoinlandsprodukt in den Monaten Juli bis September eine Stagnation erwarten. Die Wirtschaftsleistung war im zweiten Quartal um 0,3 Prozent geschrumpft. Ifo-Präsident Fuest warnte jüngst in einem Zeitungsinterview eindringlich vor einem Abstieg der deutschen Wirtschaft und nannte die Lage dramatisch. Der Ökonom forderte die deutsche Regierung auf, bis zum Frühjahr 2026 ein "umfassendes Reform-Gesamtkonzept" vorzulegen, das weit über den Koalitionsvertrag hinausgehe.

