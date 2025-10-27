Boeing-Mitarbeiter lehnen Tarifangebot ab, streiken weiter

Das Ergebnis der heutigen Abstimmung beweist, dass dies nicht der Fall war", sagte der IAM-International-Präsident Brian Bryant. Das Fünf-Jahres-Angebot entsprach weitgehend den zuvor abgelehnten Vorschlägen. Die Boeing-Führung hat wiederholt erklärt, das Angebot nicht wesentlich verbessern zu wollen.

Der Ausstand hatte am 4. August begonnen und hat inzwischen die Auslieferung von F-15EX-Kampfjets an die US-Luftwaffe verzögert. Dies geht aus einer Stellungnahme hervor, die General Kenneth Wilsbach für eine Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des Senats am 9. Oktober vorbereitet hatte. Boeing hat erklärt, ein Notfallplan habe die Auswirkungen des Arbeitskampfes abgemildert. Im September hatten die Gewerkschaftsmitglieder einem Vier-Jahres-Vertrag zugestimmt, den die Boeing-Führung jedoch ablehnte.

Für Mittwoch wird erwartet, dass Boeing bei der Vorlage seiner Quartalszahlen einen weiteren Verlust ausweist. Analysten gehen zudem davon aus, dass der Airbus-Konkurrent eine milliardenschwere Belastung für sein 777X-Programm bekannt geben wird, das sechs Jahre im Verzug ist.