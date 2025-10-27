UBS erwartet US-Genehmigung für nationale Banklizenz im Jahr 2026

Zuletzt habe die UBS Bank USA mit Sitz in Salt Lake City beim Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen Antrag auf eine nationale Banklizenz gestellt, hieß es weiter. Eine nationale Banklizenz würde es der UBS-Tochter erlauben, ihre Bankaktivitäten über die bisherige staatliche Zulassung in Utah hinaus landesweit anzubieten.

Geplant sei, das bestehende Angebot an Cash-Management-Dienstleistungen schrittweise um Zahlungsverkehr, Giro- und Sparkonten zu erweitern, heißt es.