SoftBank gibt weitere 22,5 Milliarden Dollar für OpenAI frei

©APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Die japanische SoftBank hat eine weitere Investitionstranche von 22,5 Mrd. Dollar (19,4 Mrd. Euro) für den KI-Spezialisten OpenAI genehmigt. Mit diesem Geld werde die Gesamtinvestition von 30 Mrd. Dollar komplettiert, berichtete das Technologie-Nachrichtenportal "The Information" am Samstag (Ortszeit). Einem Insider zufolge war die volle Investitionssumme an eine Unternehmensumstrukturierung geknüpft, die den Weg für einen späteren Börsengang ebnen soll.
von
Wäre diese gescheitert, hätte SoftBank die Summe auf 20 Mrd. Dollar reduziert. Stellungnahmen von SoftBank und OpenAI lagen zunächst nicht vor.
FRANKFURT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
TO GO WITH AFP STORY, "Boom or bubble: How long can the AI investment craze last?"