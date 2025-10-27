SoftBank gibt weitere 22,5 Milliarden Dollar für OpenAI frei

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die japanische SoftBank hat eine weitere Investitionstranche von 22,5 Mrd. Dollar (19,4 Mrd. Euro) für den KI-Spezialisten OpenAI genehmigt. Mit diesem Geld werde die Gesamtinvestition von 30 Mrd. Dollar komplettiert, berichtete das Technologie-Nachrichtenportal "The Information" am Samstag (Ortszeit). Einem Insider zufolge war die volle Investitionssumme an eine Unternehmensumstrukturierung geknüpft, die den Weg für einen späteren Börsengang ebnen soll.

von APA Teilen