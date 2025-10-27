Novartis kauft US-Biotechfirma Avidity für zwölf Mrd. Dollar

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Novartis übernimmt für rund zwölf Mrd Dollar (10,33 Mrd. Euro) das US-Biotechunternehmen Avidity Biosciences, wie der Schweizer Pharmakonzern am Sonntag mitteilte. Die Aktionäre von Avidity sollen 72 Dollar je Aktie in bar erhalten, was einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht. Teil der Vereinbarung ist zudem, dass Avidity seine Präzisionskardiologie-Programme in der Frühphase in ein neues Unternehmen namens Spinco ausgliedert.

