VW kehrt gänzlich vom Direktvertrieb ab

© APA/APA/AFP/RONNY HARTMANN home Aktuell Nachrichtenfeed

Volkswagen ⁠verabschiedet sich auch bei Elektroautos ‌vom Direktvertrieb. Das Unternehmen kehre in ganz Europa zum klassischen Händlervertrieb ‍zurück, berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf VW-Vertriebschef Martin Sander. "Wir setzen auf die unternehmerische Stärke unserer ‌Händler - sie ist durch kein Modell zu ersetzen", sagte Sander der ‌Zeitung. Lediglich im Flottengeschäft bleibe das Agenturmodell bestehen, dort habe es sich seit Jahren bewährt.

von APA Teilen