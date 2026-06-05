Wiens Handel sieht Fußball-WM als Umsatzbringer

Mit dem Handel dürfte ein Gewinner der Fußball-WM bereits feststehen: Allein in Wien werden die zusätzlichen Einnahmen wohl die Marke von 100-Mio. Euro überschreiten, wie die Wiener Wirtschaftskammer am Freitag mitteilte. Die Prognose beruht auf Vergleichswerten der Europameisterschaft 2024, an der Österreich ebenfalls teilgenommen hat. Eingekauft wird, was zum Fußballschauen dazugehört, also Knabbersnacks, Getränke, Fanartikel wie Trikots oder auch neue Fernseher.
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2024 gaben die Wienerinnen und Wiener 117 Mio. Euro für Anschaffungen in Zusammenhang mit der EM aus. Die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht erwartet nun Umsätze in ähnlicher Höhe: "Die Fußball-WM bringt zusätzliche Einnahmen, vor allem Lebensmittelhandel, Sport- und Fanartikelhandel sowie der Elektrofachhandel rechnen rund um das Turnier mit mehr Geschäft."
Viele würden die WM auch zum Anlass nehmen, geplante Anschaffungen gerade jetzt umzusetzen, vermutete Gumprecht. Dies könnten nicht nur TV-Geräte, Beamer oder Soundbars sein, sondern auch Griller oder Gartenmöbel.