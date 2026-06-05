Wiens Handel sieht Fußball-WM als Umsatzbringer

2024 gaben die Wienerinnen und Wiener 117 Mio. Euro für Anschaffungen in Zusammenhang mit der EM aus. Die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht erwartet nun Umsätze in ähnlicher Höhe: "Die Fußball-WM bringt zusätzliche Einnahmen, vor allem Lebensmittelhandel, Sport- und Fanartikelhandel sowie der Elektrofachhandel rechnen rund um das Turnier mit mehr Geschäft."

Viele würden die WM auch zum Anlass nehmen, geplante Anschaffungen gerade jetzt umzusetzen, vermutete Gumprecht. Dies könnten nicht nur TV-Geräte, Beamer oder Soundbars sein, sondern auch Griller oder Gartenmöbel.