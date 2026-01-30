Visa übertrifft dank Weihnachtsgeschäft Erwartungen

Der Umsatz lag mit 10,90 Milliarden Dollar ebenfalls über den Schätzungen von 10,69 Milliarden. Das weltweite Zahlungsvolumen, ein Maß für die gesamten Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen im Visa-Netzwerk, stieg im Berichtsquartal um acht Prozent. In einer Erklärung führte Visa-Geschäftsführer Ryan Mclnerney die starken Quartalsergebnisse auch auf die anhaltende Stärke der Mehrwertdienste sowie die Lösungen für den Handel und den Geldtransfer zurück.

Die Aktie gab im nachbörslichen Handel jedoch um ein Prozent nach. Analysten von Evercore ISI begründeten dies mit einem Ausblick auf höhere Betriebskosten für das zweite Quartal und einer Schwäche bei den grenzüberschreitenden Trends. Das Wachstum des grenzüberschreitenden Volumens verlangsamte sich im ersten Quartal auf zwölf Prozent. Diese Kennzahl wird von Analysten und Ökonomen seit der Ankündigung von Zöllen durch US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr genau beobachtet.

Visa arbeitet zudem daran, sogenannte Stablecoins in bestehende Zahlungssysteme zu integrieren. "Die Stablecoin-Möglichkeit ist eine Ergänzung zu dem, was Visa heute tut, und wir werden weiter dort investieren, wo wir die größte Nachfrage sehen", sagte ein Visa-Manager in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Das Unternehmen hat bereits ein Pilotprogramm gestartet, das es einigen US-Banken ermöglicht, Zahlungen mit Visa über den Stablecoin USDC abzuwickeln.