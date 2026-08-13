Valneva verdreifachte Verlust im Halbjahr

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Der französisch-österreichische Impfstoffhersteller Valneva hat den Verlust im ersten Halbjahr 2026 noch mehr ausgeweitet und deutlich weniger Umsatz erzielt als vor einem Jahr. Der Nettoverlust verdreifachte sich auf 63,3 Mio. Euro, nach 20,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025. Die Gesamtumsätze reduzierten sich um fast ein Drittel auf 65,8 Mio. Euro, geht aus dem Halbjahresbericht hervor.

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