USA: Philly-Fed-Index trübt sich überraschend stark ein

Der viel beachtete Frühindikator ist damit weiter unter der Schwelle von null Punkten gerutscht, ab der Wachstum signalisiert wird. Analysten hatten eine Rückkehr in die Wachstumszone und im Schnitt einen Anstieg auf plus 2,3 Punkte erwartet.

Der Index der Industrie-Aktivität liegt nun schon den dritten Monat in Folge im negativen Bereich, teilte die regionale Notenbank in Philadelphia mit. Der ebenfalls erhobene Index der Neuaufträge kehrte hingegen ins positive Terrain zurück. Auch der Beschäftigungsindex legte zu. Die meisten Indizes signalisieren weiter die Erwartung von Wachstum in den kommenden sechs Monaten, heißt es in der Mitteilung der Notenbank weiter.

Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia und gilt als wichtiger Frühindikator. Als regionale Kennzahl gibt der Philly-Fed-Index Hinweise auf landesweite Indikatoren wie den ISM-Index, der die konjunkturelle Dynamik der US-Wirtschaft abbildet.