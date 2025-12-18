US-Börsen nach US-Inflationsdaten höher erwartet

Auch die vorbörslich veröffentlichten Inflationsdaten liefern Rückenwind. Mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent hatte sich die Teuerung in den USA im November merklich abgekühlt. Damit seien die durchschnittlichen Markterwartungen klar unterschritten worden, schrieb Ralf Umlauf von der Helaba. "Weiterhin ist zwar die Zielverfehlung deutlich und auch die Kernpreise weisen eine Jahresrate klar oberhalb des Fed-Ziels auf. Gleichwohl werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed im kommenden Jahr wohl eher noch unterstützt."

Die zuvor am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten hatten wegen widersprüchlicher Signale die Hoffnung der Anleger auf schnelle weitere Zinssenkungen noch gedämpft. Daher lag das Augenmerk der Anleger nun besonders auf den Inflationsdaten, die neben dem Arbeitsmarkt als die wichtigsten Orientierungspunkte zur Einschätzung der weiteren US-Geldpolitik gelten.

Die US-Futures legten nach der Veröffentlichung der Preisdaten weiter zu. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones mit 0,44 Prozent im Plus auf 48.098 Punkte. Damit deutet sich eine Erholung an: Der weltweit wohl bekannteste Wall-Street-Index hatte am vergangenen Freitag zwar noch ein Rekordhoch erreicht, in den vergangenen Tagen aber wieder an Kraft verloren.

Eine positive Wendung nach zuletzt deutlicher Kursschwäche zeichnet sich auch für den vornehmlich mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-100 ab. Dieser war am Vortag auf den tiefsten Stand seit Ende November gefallen, nun deutet sich laut IG zum Auftakt ein Plus von 1,2 Prozent 24.944 Zähler an.

Schub für den Technologiesektor liefern die Aussagen des Chipherstellers Micron, dessen Aktienkurs vorbörslich um gut zehn Prozent zulegte. Inmitten der zuletzt durchwachsenen Nachrichten aus der Technologiebranche überraschte der Konzern aus dem US-Bundesstaat Idaho mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf das kommende Quartal - vor allem in Bezug auf die Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Anwendungen.

Anleger können nun womöglich wieder etwas aufatmen, nachdem noch in der vergangenen Woche der Chipzulieferer Broadcom und der Softwarekonzern Oracle mit schwachen Ergebnissen und Signalen bei vielen Anlegern die Frage nach der langfristigen Rentabilität einiger Tech-Giganten aufgeworfen hatte. Dies hatte auf die Stimmung besonders im wichtigen KI- und Cloud-Sektor gedrückt und dort die Kurse purzeln lassen.

Abseits der Technologiewerte dürfte am vorletzten Handelstag der Woche auch die Lululemon-Aktie erneut einen Blick wert sein. Nach zuletzt überraschend guten Zahlen und einem angehobenen Ausblick hat der Sportartikelhersteller jetzt offenbar das Interesse des aktivistischen Investors Paul Singer auf sich gezogen. Berichten zufolge ist dessen Fonds Elliott für mehr als eine Milliarde Dollar bei Lululemon eingestiegen. Die Nachricht sorgt für ein vorbörsliches Kursplus von mehr als vier Prozent.

Die Papiere von Birkenstock verloren dagegen vorbörslich mehr als elf Prozent nach einem enttäuschenden Ausblick des Sandalenherstellers. Ein Kurseinbruch um mehr als ein Fünftel bahnt sich zudem beim Arzneimittelhersteller Insmed nach einem Studienflop mit einem Medikament zur Behandlung von Nasennebenhöhlen-Entzündungen an. Die Tests werden nun abgebrochen.