USA: Mehr als 200.000 Hilfsanträge auf Arbeitslosenhilfe

Zuletzt waren Daten zu den Erstanträgen in der Woche zum 19. September veröffentlicht worden. Damals waren 219.000 Hilfsanträge gemeldet worden. Mittlerweile ist der Shutdown in den USA beendet und erste Daten von staatlichen Behörden zur Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Welt stehen wieder zur Verfügung.

Daten zur Entwicklung am Arbeitsmarkt sind derzeit stark im Fokus der Finanzmärkte, da sie eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed spielen. Die Anleger warten daher gespannt auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Donnerstag auf dem Programm steht.