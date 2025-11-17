Empire-State-Index: US-Industriestimmung überrascht positiv

Der an den Börsen viel beachtete Konjunkturfrühindikator liegt damit weiter über der Null-Linie, ab der ein Wachstum der Wirtschaftsaktivität angezeigt wird. Während Firmen auf Sicht von wenigen Monaten mit einer Verbesserung des Geschäftsumfelds rechnen, hat sich der Blick auf die fernere Zukunft eingetrübt. Der ebenfalls veröffentlichte Index der Sechs-Monats-Erwartungen fiel um 11,2 auf 19,1 Punkte.