Empire-State-Index: US-Industriestimmung überrascht positiv

©APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im November überraschend aufgehellt. Der von der New Yorker Notenbank auf Basis von Firmenumfragen errechnete Empire-State-Index der Geschäftsaktivität der Industrie stieg um 8,0 Punkte auf 18,7 Punkte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückfall auf 5,8 Punkte gerechnet. Dies ist der vierte Anstieg in den vergangen fünf Monaten, teilte die Notenbank mit.
von
Der an den Börsen viel beachtete Konjunkturfrühindikator liegt damit weiter über der Null-Linie, ab der ein Wachstum der Wirtschaftsaktivität angezeigt wird. Während Firmen auf Sicht von wenigen Monaten mit einer Verbesserung des Geschäftsumfelds rechnen, hat sich der Blick auf die fernere Zukunft eingetrübt. Der ebenfalls veröffentlichte Index der Sechs-Monats-Erwartungen fiel um 11,2 auf 19,1 Punkte.
HAUT-LIEU - FRANKREICH: FOTO: APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY
TO GO WITH AFP STORY BY Béatrice JOANNIS