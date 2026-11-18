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Die Zahl der Wohnungsbaubeginne in den USA hat im Oktober stärker als erwartet zugelegt. Sie stieg im Vergleich zum Vormonat um 9,9 Prozent auf eine Jahresrate von 1,309 Millionen, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten nur mit 1,245 Millionen gerechnet. Die Baubeginne für Einfamilienhäuser, die den Großteil des Wohnungsbaus ausmachen, legten um 4,0 Prozent zu.
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Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sank allerdings - und zwar um 8,7 Prozent auf 772.000 Einheiten.
Die Inflation und hohe Hypothekenzinsen belasten das Immobilien-Geschäft. Wie Daten des Hypothekenfinanzierers Freddie Mac zeigen, ist der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken mit festem Zinssatz seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar um 1,2 Prozentpunkte gestiegen. Er lag vergangene Woche im Durchschnitt bei 7,18 Prozent.