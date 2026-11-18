Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sank allerdings - und zwar um 8,7 Prozent auf 772.000 Einheiten.

Die Inflation und hohe Hypothekenzinsen belasten das Immobilien-Geschäft. Wie Daten des Hypothekenfinanzierers Freddie Mac zeigen, ist der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken mit festem Zinssatz seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar um 1,2 Prozentpunkte gestiegen. Er lag vergangene Woche im Durchschnitt bei 7,18 Prozent.