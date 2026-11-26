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FCC-Chef Brendan Carr, der im Jänner 2025 an die Spitze der Behörde berufen wurde, habe die Rhetorik des Präsidenten als Handlungsanweisung verstanden, schrieb die Richterin in ihrer Begründung. ABC habe ein gewichtiges Interesse daran, sein Recht auf freie Meinungsäußerung ohne Angst vor Vergeltung zu verteidigen. Weder das Präsidialamt, Carr, Disney noch ABC äußerten sich bisher zu dem Urteil.
Disney und ABC hatten im August gegen die FCC geklagt, um eine beispiellose vorgezogene Überprüfung der Lizenzen zu stoppen. Die Sender argumentierten, die Trump-Regierung wolle das Netzwerk für seine Programminhalte bestrafen. Carr hatte die Überprüfung im April angeordnet, einen Tag nachdem Trump ABC aufgefordert hatte, den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zu entlassen. Eine derartige vorgezogene Prüfung hatte es bei der Behörde seit mehr als 50 Jahren nicht mehr gegeben.
Regulär wäre eine Verlängerung der Lizenzen erst im Oktober 2028 angestanden. Trump hat Sender wiederholt gedrängt, ihm unliebsame oder kritische Sendungen abzusetzen. Im Juli forderte er erneut den Lizenzentzug für ABC-Sender, da sich das Netzwerk geweigert hatte, eine Rede zu den Wahlen zur besten Sendezeit auszustrahlen.