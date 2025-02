Neue Regierungen in Deutschland und Österreich: Mitgefangen, mitgehangen

Die zwei Länder sind derzeit die Wachstumsschlusslichter Europas, in beiden wird ein drittes Rezessionsjahr in Folge befürchtet. Das hängt nicht nur mit gestiegenen Energie- und Lohnkosten zusammen, sondern mit strukturellen Schwächen, die im Zuge der Corona- und der Ukraine-Krise erst so richtig zu Tage traten. Weil Schlüsselindustrien wie Auto und Maschinenbau über die Grenzen hinweg eng miteinander verflochten sind, gilt insbesondere für die österreichischen Zulieferer: mitgefangen, mitgehangen. IHS-Chef Holger Bonin spricht von einem „Konjunkturverbund“.

Umso bedeutender sind die Bundestagswahlen in Deutschland am 23. Februar, die nach dem Bruch der. Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im November vorgezogen wurden..

Die Union mit Kanzlerkandidat und CDU-Chef Friedrich Merz dürfte laut Umfragen stärkste Kraft werden. CDU/CSU liegen zwischen 28 und 32 Prozent, gefolgt von der AfD (20 bis 21 Prozent). Dahinter liegen SPD (14 bis 16 Prozent) und Grüne (12 bis 14 Prozent). Die Linke könnte mit bis zu 8 Prozent ins Parlament kommen. FDP (4 bis 5 Prozent) und das Bündnis Sahra Wagenknecht (3 bis 5 Prozent) müssen zittern.

Merz strebt eine Zweierkoalition mit SPD oder Grünen an - während CSU-Chef Markus Söder eine Koalition mit den Grünen strikt ablehnt. Sollten mehrere kleine Parteien über die Fünf-Prozent-Hürde kommen, dürfte die Union auf einen dritten Koalitionspartner angewiesen sein.

Über eine Beteiligung der Rechtsaußen-Partei Alternative für Deutschland (AfD) an einer möglichen Regierung hatte es in den letzten Monaten heftige Debatten gegeben. Auch in Österreich ist die Meinung dazu unter Managern mit intensiven Deutschlandbeziehungen gespalten. Während Ex-Siemens-Managerin Brigitte Ederer die politische Abgrenzung zur AfD für das Um und Auf hält, um politisch glaubwürdig und handlungsfähig zu bleiben, plädieren andere Manager dafür, diese sogenannte Brandmauer zu überdenken – wie es US-Vizepräsident J.D. Vance in seiner jüngsten Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz vorgeschlagen hat. Andreas Bierwirth, früher Chef von T-Mobile Österreich, tendiert in diese Richtung. Der Ex-Boss des Verpackungskonzerns Constantia Packaging, der in Wien lebende Deutsche Hanno Bästlein, sagt: „Bei Wahlen in Deutschland wählt meistens eine Mehrheit Mitte-rechts. Die Leute kriegen aber immer Mitte-links. Man kann, ob mir das persönlich gefällt oder nicht, die 20 Prozent AfD-Wähler nicht kategorisch ausklammern.“