Die Künstliche Intelligenz (KI) habe dabei aber nicht auf das Wählerregistrierungssystem des Bundesstaates zugegriffen und auch Wahldaten seien nicht geändert oder abgerufen worden.

Anthropic hatte bereits Anfang des Monats mitgeteilt, Beispiele dafür gefunden zu haben, dass Claude Beschränkungen umgangen habe, um an Daten zu gelangen, die durch einen Token oder eine Gebühr geschützt waren. In einigen dieser Fälle sei es um Websites von US-Behörden auf Bundes-, Staats- und lokaler Ebene gegangen. Anthropic und das für Wahlen zuständige Büro des Secretary of State von Georgia äußerten sich außerhalb der regulären Geschäftszeiten auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht. Reuters konnte den Axios-Bericht demnach nicht unmittelbar überprüfen.