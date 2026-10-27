Die Aktien von Constellation legten nach der Ankündigung um 1,8 Prozent zu. Durch die staatliche Finanzierung könnten die Kreditkosten gesenkt und Projekte beschleunigt werden, ohne neue Kraftwerke oder Stromleitungen bauen zu müssen, hieß es weiter.

Hintergrund ist die wachsende Stromnachfrage in den USA, angetrieben durch neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI), die Elektrifizierung des Verkehrs und das Schürfen von Kryptowährungen. US-Präsident Donald Trump hat das Ziel ausgegeben, die Kernkraftkapazität der USA bis 2050 zu vervierfachen. Energieminister Chris Wright zufolge stehen über die Kreditprogramme des Ministeriums Hunderte Milliarden Dollar zur Verfügung, die größtenteils in die Atomkraft fließen sollen.

Constellation plant, mit den zugesagten Mitteln acht Anlagen in den Bundesstaaten Illinois, Maryland und Pennsylvania technisch aufzurüsten. So soll genug zusätzlicher Strom erzeugt werden, um mehr als 930.000 Haushalte zu versorgen und die Stabilität des Stromnetzes zu erhöhen.