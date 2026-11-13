"Wir haben noch Arbeit vor uns, um die Geldpolitik an den richtigen Punkt zu bringen", erklärte Williams. Wann und in welchem Umfang die Zinsen steigen könnten, ließ er offen.

An den Finanzmärkten wird allgemein erwartet, dass die Notenbank ihren Leitzins bei der nächsten Sitzung Anfang Dezember um einen Viertelprozentpunkt anheben wird. Aktuell liegt die Spanne bei 3,75 bis 4,0 Prozent. Nach unerwartet starken Inflationsdaten für Oktober wird in der Fed jedoch zudem über einen aggressiveren Zinsschritt von 50 Basispunkten debattiert. Mit Blick auf die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten dämpfte Williams die Erwartungen. Die Fed könne lediglich die Preisveränderung beeinflussen, nicht jedoch das absolute Preisniveau senken. Der Versuch, die Auswirkungen einer Pandemie oder eines Krieges auf die Preise im Nachhinein umzukehren, würde der Wirtschaft enormen Schaden zufügen.