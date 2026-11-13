Stellantis baut mit Leapmotor Elektro-Kleinwagen

Die italienische Automobilzulieferindustrie umfasst nach Angaben des Verbandes 2.110 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 53,5 Milliarden Euro und rund 166.800 Beschäftigten. Mehr als die Hälfte der Betriebe beliefert Stellantis und hängt damit von der Auftragslage des Konzerns ab. Filosa zufolge hielt Stellantis 2025 seine Zusage ein, Bauteile und Dienstleistungen im Wert von sieben Milliarden Euro bei italienischen Zulieferern einzukaufen. Voraussichtlich werde diese Summe auch in diesem Jahr erreicht.

Die Produktion von Stellantis in Italien sei in den ersten neun Monaten um 15 Prozent gestiegen, sagte Filosa. Gleichzeitig bleibe die Energieversorgung ein erheblicher Wettbewerbsnachteil. Die Energiekosten in Italien seien viermal so hoch wie in Spanien.

Für die kommenden zwei Jahre rechnet der Konzernchef mit schwierigen Rahmenbedingungen. Steigende Preise für Rohstoffe, Energie, Halbleiter und weitere Komponenten könnten Stellantis zusätzliche Kosten in Milliardenhöhe verursachen. Filosa forderte deshalb die italienische Automobilindustrie auf, ihre Interessen gemeinsam auf europäischer Ebene stärker zu vertreten.

Bei den europäischen Vorgaben für den Automobilsektor brauche es mehr Klarheit, Planungssicherheit und schnellere Entscheidungen, betonte der Manager. Zudem sprach er sich für eine Überarbeitung der Emissionsvorschriften und eine rasche Festlegung der Anforderungen an die Herkunftskennzeichnung "Made in Europe" aus. Damit soll die europäische Automobilindustrie auch besser vor der Konkurrenz aus China geschützt werden.