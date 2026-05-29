US-Notenbanker schließen Zinserhöhungen wegen Iran-Krieg nicht aus

Vor dem Beginn des von den USA und Israel begonnenen Krieges hatten die Notenbanker noch eine Zinssenkung erwogen. Der Konflikt hat jedoch zu massiven Störungen der Lieferketten und einem Anstieg der Energiepreise geführt.

Selbst die als geldpolitisch locker geltende Fed-Vizechefin für Bankenaufsicht, Michelle Bowman, schließt eine Straffung inzwischen nicht mehr aus. Es sei noch zu früh, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Konflikts zu bewerten, sagte sie auf einer Konferenz in Island. Sollten die Störungen jedoch bis weit in die zweite Jahreshälfte andauern, könnte sich dies breiter auf die Inflation auswirken. In diesem Fall würde sie ihre Einschätzung der Risikobilanz überdenken.

Der Chef der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, erklärte, es sei zwar verfrüht für sofortige Zinserhöhungen. Er achte aber verstärkt auf die Gefahr, dass die Inflation weiter steigen und die Inflationserwartungen außer Kontrolle geraten könnten.

Die Notenbankerinnen Anna Paulson und Mary Daly betonten, die Geldpolitik sei derzeit gut aufgestellt. Es gebe keine Eile für eine Anpassung, sagte Daly in einem Fernsehinterview. Ein künftiger Schritt hänge davon ab, wann der Krieg tatsächlich ende. Daly warnte aber, sie werde ihre Meinung ändern, falls die Ölpreise wegen eines anhaltenden Konflikts wieder steigen sollten.

Am Freitag gaben die Ölpreise um mehr als zwei Prozent nach und steuerten auf den stärksten Wochen-Rückgang seit Anfang April zu. Zuvor hatte es Berichte gegeben, die USA und der Iran hätten sich auf eine Verlängerung ihrer Waffenruhe geeinigt.

Jüngste Daten untermauern Inflationsrisiken

Jüngste Daten unterstreichen die Inflationsrisiken. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im April im Jahresvergleich auf 3,8 Prozent nach 3,5 Prozent im März, wie die US-Regierung am Donnerstag mitgeteilt hatte. Ein Indikator der New Yorker Fed für die zugrunde liegende Inflationsdynamik kletterte im April auf vier Prozent. Die Fed strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an.

Der Chef der Fed von Kansas City, Jeffrey Schmid, forderte daher, auch den Abbau der Notenbankbilanz als Instrument zur Eindämmung der Preise in Betracht zu ziehen. Damit stellt er sich gegen den neuen Fed-Chef Kevin Warsh. Dieser hatte sich zuvor skeptisch geäußert, die Anleihebestände der Zentralbank zur Unterstützung der Zinspolitik zu nutzen. Marktteilnehmer haben Warsh besonders im Blick. Er war von US-Präsident Donald Trump für den Posten nominiert worden. Trump hat wiederholt gefordert, die Zinsen in den USA deutlich zu senken und bei Zinsfragen gehört zu werden.