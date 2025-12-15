US-Industriestimmung in New York unerwartet stark eingetrübt

©APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Dezember überraschend stark eingetrübt. Der von der regionalen Notenbank von New York auf Basis von Firmenumfragen errechnete Empire-State-Index der Geschäftsaktivität der Industrie fiel um 22,6 Punkte auf minus 3,9 Punkte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 10,0 Punkte gerechnet.
von
Damit fiel der regionale Stimmungsindikator wieder unter die Nulllinie, unter der ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert wird. Der Index für die Erwartungen stieg hingegen um 16,6 auf 35,7 Punkte.
"Die Produktionstätigkeit im Bundesstaat New York ging im Dezember leicht zurück, nachdem sie in den beiden Vormonaten gestiegen war. Die Preissteigerungen verlangsamten sich den zweiten Monat in Folge, blieben jedoch auf hohem Niveau. Die Unternehmen zeigten sich zunehmend optimistisch hinsichtlich der Aussichten für die kommenden Monate", fasste Richard Deitz, Economic Research Advisor der New York Fed, die Ergebnisse zusammen.
NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU