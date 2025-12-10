US-Börsen gehen nach Fed-Entscheid deutlich höher aus Handel

Ursprünglich waren die wichtigsten US-Aktienindizes wenig bewegt in den Handel gestartet, der Zinsentscheid brachte im Späthandel starken Rückenwind. Der Dow Jones schloss um 1,05 Prozent höher bei 48.057,75 Einheiten. Für den S&P-500 ging es um 0,67 Prozent auf 6.886,68 Punkte hinauf. Der Nasdaq Composite stieg um 0,33 Prozent auf 23.654,15 Zähler.

Die Zinssenkung solle helfen, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, sagte Fed-Chef Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz. Einstimmig erging die Entscheidung allerdings nicht: Neun der zwölf Notenbanker sprachen für einen Schritt von 25 Basispunkten aus. Mit Austan D. Goolsbee und Jeffrey R. Schmid stemmten sich zwei Mitglieder gegen eine Senkung; der Vertraute von US-Präsident Donald Trump, Stephen Miran, stimmte wie bereits bei früheren Sitzungen für eine stärkere Zinssenkung.

Die Aktien von GE Vernova (GEV) schnellten um 15,6 Prozent nach oben. Der Windenergiekonzern gab einen optimistischen Ausblick auf 2026, stockt die Aktienrückkäufe auf und erhöht die Dividende.

Die Papiere von EchoStar standen erneut im Fokus. Am Vortag hatten sie von der Meldung profitiert, wonach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen will. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Echostar-Aktien gewannen weitere gut 11 Prozent. Der Satelliten-Betreiber hatte vor einiger Zeit einen Frequenz-Deal mit SpaceX geschlossen und Anteile an der Firma erhalten.

Für die Titel von GameStop ging es um 4,3 Prozent nach unten. Der Umsatz des Videospielehändlers ging im dritten Quartal um knapp 5 Prozent zurück.

Die Anteilsscheine von Photronics schossen dagegen um mehr als 45 Prozent hoch auf den höchsten Stand seit 2001. Der Halbleiterzulieferer hat einen Umsatz für das erste Quartal prognostiziert, der über der Markterwartung liegt.