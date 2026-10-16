Die USA importieren viele Waren, Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland. Daher wirken sich steigende Einfuhrpreise letztlich auch auf die Inflation aus. Befeuert vom Ölpreisschock, hat die Inflation mit einer Jahresteuerungsrate von zuletzt 3,7 Prozent kräftig Schub aufgenommen.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte den Leitzins im September im Kampf gegen die Inflation auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. US-Notenbankchef Kevin Warsh hält sich zum Zinsausblick zwar weiter bedeckt, die Finanzmärkte rechnen aber angesichts der hohen Inflation für Dezember mit einem zweiten Schritt nach oben im laufenden Jahr.