US-Importpreise steigen kräftig

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Importpreise um 0,7 Prozent. Hier hatten Ökonomen nur mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von revidiert 0,3 Prozent im Juli. Zunächst war von minus 0,4 Prozent die Rede.

Die USA importieren eine große Palette von Waren, Vorprodukten und Rohstoffen aus Übersee. Daher wirken sich steigende Einfuhrpreise auch auf die Lebenshaltungskosten der US-Amerikaner aus. Der starke Preisauftrieb hält sich hartnäckig: Die Jahresteuerungsrate bei den Verbraucherpreisen verharrte im August bei 3,4 Prozent. Die US-Notenbank steuert aus Sicht der Finanzmärkte auf die erste Zinserhöhung seit über drei Jahren zu. Am Abend wird eine Erhöhung des Leitzinses auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent erwartet.