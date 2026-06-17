USA: Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet

Allerdings waren die Erlöse im Vormonat April etwas schwächer gestiegen als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte den Anstieg auf 0,4 Prozent, nachdem zunächst ein Plus von 0,5 Prozent ermittelt worden war.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im Mai um 0,8 Prozent. Hier war ein Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet worden.