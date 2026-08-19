US-Börsen zur Eröffnung ohne klare Richtung

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Geschäft um 0,45 Prozent auf 53.584,90 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,27 Prozent auf 7.712,74 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es hingegen um 0,27 Prozent auf 26.218,10 Einheiten hinab.

An der Nasdaq schossen die Papiere von Moderna um 119 Prozent auf rund 138 US-Dollar nach oben. Das ist das höchste Niveau seit Mitte 2024. Die Papiere von Merck & Co gewannen fast zehn Prozent auf 148 Dollar. Anteilsscheine des Impfstoffentwicklers Biontech verteuerten sich um fast 20 Prozent.

Den Angaben von Moderna und Merck & Co zufolge senkt der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran Autogene in Kombination mit dem Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co die Rate des Wiederauftretens von Melanomen stärker als die Immuntherapie allein. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein.

Verhalten wurde die Quartalsbilanz von Analog Devices aufgenommen, der Kurs fiel um gut ein Prozent. Die Experten von Goldman Sachs attestierten dem Chip-Hersteller solide Geschäftszahlen und einen starken Ausblick.

Dagegen stiegen die Titel des Einzelhändlers Lowe's trotz eines gekürzten Umsatzziels um drei Prozent.