US-Börsen zur Eröffnung ohne klare Richtung

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,32 Prozent auf 53.561,57 Punkte. Damit tut sich der Wall-Street-Index weiter schwer nach dem Rekord, der mittlerweile fast zwei Wochen zurückliegt. Im Iran-Krieg sind die gegenseitigen Drohungen beider Seiten über das Wochenende nicht abgerissen. Der marktbreite S&P-500 büßte 0,13 Prozent auf 7.775,60 Zähler ein.

Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es dagegen um 0,08 Prozent auf 26.751,80 Einheiten hinauf. Am Markt hieß es, Aussagen des KI-Plattformanbieters Anthropic zum eigenen Umsatzwachstum dämmten die im Juli noch eingepreisten Sorgen rund um die Kosten des weltweiten KI-Ausbaus weiter ein. Der OpenAI-Konkurrent stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden.

Unter den US-Werten mit großer KI-Fantasie wurden die Titel von Micron, Sandisk und Marvell Technology zwischen 4,5 und sieben Prozent höher gehandelt.

Zum Thema wurde in der US-Tech-Branche auch, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett im vergangenen Quartal offenbar mehr Positionen beim Google-Mutterkonzern Alphabet aufgebaut hat. Die Papiere beider Unternehmen bewegten sich allerdings kaum.

Unterschiedliche Richtungen schlugen die Kurse zweier US-Rüstungskonzerne ein: Während es der RTX-Kurs nach einem Großauftrag der US-Marine für Marschflugkörper stabil blieb, ging es bei L3Harris um 2,6 Prozent bergab nach der Nachricht, dass der Konzernchef wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens ausgetauscht wird.