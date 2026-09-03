US-Börsen steigen im Frühhandel, Dow Jones gewinnt 0,78 %

Der Dow Jones stieg um 0,78 Prozent auf 53.475,14 Punkte. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,59 Prozent auf 7.712,02 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 0,84 Prozent auf 26.438,50 Einheiten hinauf.

Den Aussagen von US-Präsident Donald Trump, dass die jüngsten US-Angriffe auf den Iran nur von kurzer Dauer seien, stehen neue iranische Angriffe auf den mit den USA verbündeten Golfstaat Kuwait gegenüber. Unterdessen hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nach Informationen des "Wall Street Journal" die Truppenstationierungen in der Region verlängert.

Zudem richten sich die Blicke der Anleger zunehmend auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Hiervon erhofft man sich Hinweise auf die derzeitige Verfassung der US-Wirtschaft und den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Sollte der Arbeitsmarktbericht ein Stellenplus aufweisen, könnten Vertreter der US-Notenbank darin bestärkt werden, die Leitzinsen alsbald zu erhöhen, merkten die Volkswirte der Helaba an.

Im Vorfeld dürften deswegen die Blicke auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gefallen sein. Hier wurde ein leichter Zuwachs von 2.000 Anträgen verzeichnet. Im längerfristigen Vergleich blieben die Hilfsanträge auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet.

Zuletzt sind die Erwartungen einer baldigen Leitzinserhöhung der Fed angesichts der gestiegenen Ölpreise und damit verbundenen Inflationssorgen deutlich gestiegen.

Unter den Einzelwerten gibt die Aktie des Chipherstellers Broadcom nach Quartalszahlen 5,7 Prozent nach. Das Unternehmen wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant. Der Ausblick blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Am Markt sei auf noch stärkere Signale hinsichtlich der Umsatzentwicklung gehofft worden, hieß es.

Snowflake machten einen Kurssprung um 20 Prozent. Die Zweitquartalszahlen des Cloud-Softwarekonzerns übertrafen die Markterwartungen. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose.

Die Papiere des Biotech-Unternehmens Ultragenyx Pharmaceutical brachen um 45 Prozent ein, nachdem ein Medikament zur Behandlung einer seltenen genetischen Erkrankung in einer Phase-3-Studie das primäre Ziel nicht erreicht hatte.