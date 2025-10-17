US-Börsen schließen mit moderaten Gewinnen

Der Dow Jones beendete den Tag mit einem Plus von 0,52 Prozent und 46.190,61 Punkten. Der S&P-500 legte 0,53 Prozent auf 6.664,01 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,52 Prozent auf 22.679,975 Punkte.

Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump mit der Drohung von Strafzöllen von 100 Prozent für China die Börsen noch auf Talfahrt geschickt, noch am selben Wochenende aber schon wieder Abstand genommen von seinen Ankündigungen. An diesem Freitag sagte Trump, die angedrohten Zölle gegen China seien wirtschaftlich nicht verkraftbar.

Am Donnerstag hatten auch noch Bedenken um US-Regionalbanken die Wall Street belastet. Mit Zions Bancorp und Western Alliance Bancorp hatten zwei Institute mitgeteilt, möglicherweise Opfer von Kreditbetrug im Zusammenhang mit notleidenden Immobilienfonds geworden zu sein. Das ließ bei Anlegern Sorgen über möglicherweise insgesamt zu laxe Kreditstandards kleinerer US-Banken aufkommen.

Zions Bancorp und Western Alliance erholten sich am Freitag etwas von ihren Vortagesverlusten und schlossen 5,8 beziehungsweise 3,1 Prozent höher. Experten mahnten, die Probleme nicht auf den gesamten Sektor zu extrapolieren.

Andere Regionalbanken beruhigten vor dem Wochenende etwas die Gemüter. Truist Financial, Regions Financial und Fifth Third Bancorp berichteten über niedrigere Rückstellungen für Kreditausfälle als von Analysten erwartet. Ally Financial veröffentlichte starke Zahlen, die eine anhaltende Nachfrage nach Krediten für Autos erkennen ließen und Bedenken im Hinblick auf Verbraucher mit geringerem Einkommen etwas milderten. Die Kursgewinne für Ally beliefen sich auf 3,6 Prozent. Truist Financial zogen um 3,7 Prozent an.

Die Anleger von American Express freuten sich am Freitag über Kursgewinne von 7,3 Prozent, nachdem der Kreditkartenanbieter den Jahresausblick angehoben hatte. Die Aktien lagen im Dow an der Spitze und nahmen Kurs auf ihr Rekordhoch. American Express hat dank der Ausgabefreude seiner Kunden im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. Von Juli bis September kletterte der Umsatz um 11 Prozent auf 18,4 Mrd. Dollar. Der Gewinn lag bei 4,14 Dollar je Aktie.