Der Dow Jones fiel zuletzt um 1,00 Prozent auf 51.007,66 Punkte. Der S&P-500 büßte 0,59 Prozent auf 7.772,48 Zähler ein. Der Nasdaq Composite verlor 0,72 Prozent auf 27.401,195 Punkte.

Zu den Gewinnmitnahmen dürften auch die jüngsten Entwicklungen im Nahostkonflikt beitragen. Zwar haben die Öl-Transporte durch die Straße von Hormuz in den vergangenen Wochen zugenommen, allerdings wurde ein Anstieg der Angriffe auf Ölttanker registriert.

So meldete die britische Schifffahrtsbehörde UK Maritime Trade Operations für den gerade erst begonnen Monat Oktober mindestens neun Angriffe. Das entspricht der Hälfte aller Angriffe, die im Vormonat in dieser Wasserstraße und im Persischen Golf zusammen registriert wurden. Die Ölpreise legten wieder zu und an den Anleihemärkten stiegen die Renditen erneut.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es kaum. SpaceX büßten im Frühhandel nach einem Medienbericht 1,9 Prozent ein. Die "Financial Times" berichtete, dass das Musk-Unternehmen im Rahmen einer vom Finanzinvestor Apollo Global Management angeführten Finanzierungsrunde 40 Mrd. Dollar aufbringen will, um Nvidia-Chips zu erwerben.

Aktien von Constellation Brands gewannen trotz einer enttäuschenden Zahlenvorlage rund ein Prozent. Der Brauereikonzern hatte am Vortag nach Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026/27 veröffentlicht und lag dabei mit dem bereinigten Jahresziel für das Ergebnis je Aktie unter den Erwartungen. Zudem wurde ein Zukauf bekannt gegeben: Der Konzern erwirbt das Start-up SpikedAde für Getränke auf Wodkabasis.

Impulse für die Märkte könnte noch die am Abend angesetzte Veröffentlichung der Protokolle zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank bringen. Die sogenannten "Minutes" könnten Einblicke liefern, wie geschlossen das geldpolitische Komitee hinter der jüngsten Zinsanhebung gestanden ist, und wie groß die Bereitschaft für weitere Zinsschritte ist, schreiben die Analysten der Helaba in ihrem Tagesausblick.