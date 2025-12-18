US-Börsen starten nach Inflationsdaten mit klaren Zuwächsen

Analysten sehen in ersten Reaktionen die Erwartung sinkender Zinsen durch die Inflationsdaten bestätigt. "Die Inflation sinkt überraschend deutlich unter drei Prozent. Sie hat die Konsensschätzung klar unterschritten", schrieb der Helaba-Analyst Ralf Umlauf. Die Inflation liege zwar weiter über dem Fed-Zielwert, gleichwohl werden die Zinssenkungserwartungen für das kommende Jahr aber eher noch unterstützt.

Die Inflationszahlen dürften die US-Notenbank in ihrer Ansicht bestätigen, dass die Risiken für den Arbeitsmarkt die Inflationsgefahren überwiegen, schrieb indes der Commerzbank-Chefökonom Christoph Balz. "Der Markt preist nach unserer Ansicht zu wenige Zinssenkungen für 2026 ein", so Balz.

Der Dow Jones reagierte im Frühhandel mit einem Kursplus von 0,63 Prozent auf 48.186,45 Einheiten. Für den S&P-500 ging es gar um knapp ein Prozent auf 6.787,92 Punkte hinauf. Der Nasdaq Composite steigerte sich um 1,33 Prozent auf 22.994,75 Zähler.

Seitens regionaler US-Datensätze trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Dezember überraschend ein. Der von der Notenbank in Philadelphia auf Basis von Firmenumfragen ermittelte Indikator für die Industrie ("Philly-Fed-Index") fiel um 9 auf minus 10,2 Punkte. Der viel beachtete Frühindikator ist damit weiter unter der Schwelle von null Punkten gerutscht, ab der Wachstum signalisiert wird.

Mit Blick auf die Branchen lieferten für den Technologiesektor die Aussagen des Chipherstellers Micron, dessen Aktienkurs um gut 15 Prozent zulegte, Schub. Inmitten der zuletzt durchwachsenen Nachrichten aus der Technologiebranche überraschte der Konzern aus dem US-Bundesstaat Idaho mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf das kommende Quartal - vor allem in Bezug auf die Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Anwendungen.

Abseits der Technologiewerte dürfte am vorletzten Handelstag der Woche auch die Lululemon-Aktie erneut einen Blick wert sein. Nach zuletzt überraschend guten Zahlen und einem angehobenen Ausblick hat der Sportartikelhersteller jetzt offenbar das Interesse des aktivistischen Investors Paul Singer auf sich gezogen. Berichten zufolge ist dessen Fonds Elliott für mehr als eine Milliarde Dollar bei Lululemon eingestiegen. Die Nachricht sorgt für ein Kursplus von mehr als sechs Prozent.

Die Papiere von Birkenstock verloren dagegen mehr als vier Prozent nach einem enttäuschenden Ausblick des Sandalenherstellers. Ein Kurseinbruch um mehr als ein Fünftel gab es zudem beim Arzneimittelhersteller Insmed nach einem Studienflop mit einem Medikament zur Behandlung von Nasennebenhöhlen-Entzündungen an. Die Tests werden nun abgebrochen.