Der breit aufgestellte S&P-500 legte 0,58 Prozent auf 7.819,26 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,59 Prozent auf 27.640,250 Punkte. Angetrieben wurde der Index von der weiterlaufenden Rally der Tech-Werte.

Das neue Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem würden damit wohl auch schon die guten Monatsumsätze des taiwanesischen Chipkonzerns TSMC etwas vorweggenommen, die am Donnerstag auf der Agenda stehen.

Gut gesucht waren im Frühhandel Nvidia-Aktien und stiegen um 1,3 Prozent auf ein neues Rekordhoch von rund 242 Dollar. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 6 Billionen Dollar zu. Geknackt werden dürfte die Marke bei einem Kurs von knapp 249 Dollar.

Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie "Muse" von der Facebook-Mutter Meta die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Nvidia-Aktien profitierten zudem von einem soliden Umsatzausblick des Unternehmens. Sie erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia vergangene Woche bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde.

Das Papier von Constellation Energy gewannen im Frühhandel gut 12 Prozent. Die Google-Mutter Alphabet will sich wohl in einem milliardenschweren Vertrag Atomstrom des AKW-Betreibers sichern, um den hohen Energiebedarf ihrer KI-Rechenzentren zu decken.

Nike litten unter einer Abstufung durch die Berenberg Bank auf "Sell" und gaben um 0,7 Prozent auf knapp 34 Dollar nach. Analyst Nick Anderson kappte sein Kursziel kräftig von 49,00 auf 27,50 US-Dollar. "Zurück auf Start", überschrieb er seine Neubewertung nach den jüngsten Quartalszahlen und dem für das Geschäftsjahr angekündigten Umsatzrückgang. Nike habe offenbar die eigene geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung akzeptiert.