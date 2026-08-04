US-Börsen nach guten Unternehmenszahlen mit neuen Rekorden

Mit Caterpillar an der Spitze schraubte der Dow seine Bestmarke im frühen Handel bis auf fast 54.000 Punkte nach oben. Zuletzt betrug sein Plus dann noch ein Prozent auf 53.725 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 7.655 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 1,31 Prozent auf 26.253,82 Einheiten hinauf. Von einer Bestmarke bleibt er wegen der Juli-Schwäche noch etwas auf Abstand.

"Die Kombination aus robustem Wirtschaftswachstum, starken Unternehmensgewinnen und KI-getriebenen Investitionen schafft weiterhin ein günstiges Umfeld für Aktien", sagte Chefstratege Jeff Buchbinder von LPL Financial. Zuletzt hätten Anleger zwar zu Recht die hohen Investitionsausgaben für Rechenzentren hinterfragt und die Entwicklungen im Nahen Osten beobachtet. Er geht aber davon aus, dass diese Risiken von der Berichtssaison ausgeglichen werden.

Insbesondere die im Dow schwer gewichteten Aktien von Caterpillar verliehen dem Index mit einem Zuwachs von mehr als zehn Prozent Rückenwind. Im vergangenen Quartal hatte der Baumaschinenhersteller dank eines Auftragsbooms für Baumaschinen und Ausrüstung für den landesweiten Ausbau von Rechenzentren seinen Gewinn verdoppelt.

Mit Aufschlägen von jeweils bis zu 0,8 Prozent wurden auch die Zahlen von McDonald's und Merck & Co, zweier weiterer Dow-Konzerne, positiv aufgenommen. Die Schnellrestaurant-Kette spürte in den USA weiter die Sparsamkeit ihrer Kunden und verfehlte mit ihrem Umsatzwachstum die Analystenerwartungen. Der Pharmakonzern übertraf dagegen die Konsensschätzungen und hob zudem seine Jahresprognose an.

An der Nasdaq hoben unterdessen Palantir um rund 21 Prozent ab, nachdem die Datenanalyse-Firma den Umsatz im vergangenen Quartal gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt hatte. Mit Erlösen von knapp 1,94 Milliarden Dollar übertraf Palantir zudem die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 1,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Nicht ganz so erfreut waren Investoren über die Geschäftszahlen von Pfizer. Die Aktien des Pharmariesen gaben im frühen Handel um ein halbes Prozent nach.

Keine guten Nachrichten gab es aus dem Technologiesektor. Der Musik-Streamingdienst Spotify gab für das laufende dritte Quartal eine Nutzerprognose aus, die etwas unter den Erwartungen blieb. Die Aktien büßten daraufhin zunächst deutlich ein, konnten sich bis zuletzt aber wieder bis an die Vortageslinie zurückarbeiten.