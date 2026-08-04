Zahl der offenen Stellen in den USA gesunken

Die US-Notenbank Fed achtet genau auf die Jolts-Daten. Denn sie soll mit ihrer Geldpolitik nicht nur für stabile Preise sorgen, sondern auch Vollbeschäftigung fördern. Sie hat den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Im Begleittext zur jüngsten Zinspause heißt es, die verfügbaren Indikatoren deuteten auf ein solides Wirtschaftswachstum hin. Der Beschäftigungszuwachs sei weiterhin gering, und die Arbeitslosenquote zeige Anzeichen einer Stabilisierung. Die Inflation bleibe zugleich weiterhin etwas erhöht.