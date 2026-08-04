Neugeschäft der US-Industrie schrumpft überraschend

Klammert man den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich aus, schrumpfte das Neugeschäft im Juni sogar um 0,4 Prozent.

Die Geschäfte der US-Industrie sind im Juli einem Frühindikator zufolge so gut gelaufen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 55,6 Punkte, nach 53,3 Zählern im Juni, wie das Institute for Supply Management (ISM) jüngst zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer hielt sich damit den siebenten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und erreichte das höchste Niveau seit Mai 2022.