Neugeschäft der US-Industrie schrumpft überraschend

©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE
Die US-Industrie hat im Juni einen überraschenden Auftragsschwund verzeichnet. Die Bestellungen langlebiger Güter von Flugzeugen bis hin zu Baumaschinen verringerten sich um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nach einem Rückgang von revidiert 1,1 Prozent im Mai.
von
Klammert man den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich aus, schrumpfte das Neugeschäft im Juni sogar um 0,4 Prozent.
Die Geschäfte der US-Industrie sind im Juli einem Frühindikator zufolge so gut gelaufen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 55,6 Punkte, nach 53,3 Zählern im Juni, wie das Institute for Supply Management (ISM) jüngst zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer hielt sich damit den siebenten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und erreichte das höchste Niveau seit Mai 2022.