US-Handelsdefizit schmilzt im Juni leicht

Dass das chronisch hohe US-Handelsdefizit im Juni etwas zurückgegangen ist, dürfte allerdings keine Trendwende markieren. Denn boomende Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hatten das Handelsdefizit im Mai sprunghaft steigen lassen. Es hat sich auch im zweiten Quartal ausgeweitet und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um einen vollen Prozentpunkt geschmälert. Damit reichte es im Frühjahr dennoch für ein BIP-Wachstum von auf das Jahr hochgerechnet 1,5 Prozent. Befeuert wurde die Wirtschaft durch die Binnennachfrage, die vom Konsum und boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur getrieben wurde.