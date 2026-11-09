Anleger zeigen sich am New Yorker Gesamtmarkt eher gelassen davon, dass die Nvidia-Aktien unter der Sorge vor einer Führungskrise leiden. Der Nasdaq Composite legte dank Kursgewinnen bei anderen Tech-Riesen 1,88 Prozent auf 25.044,86 Punkte zu, nachdem sich der technologielastige Leitindex am Freitag schon von seinem Kurssturz nach dem Wahlsieg der US-Demokraten erholt hatte.

Rückenwind geben dem Nasdaq-Index vor allem die größten Hyperscaler der Branche, denn unter den sieben bedeutendsten Tech-Werten beliefen sich die Kursgewinne bei Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Tesla zwischen 2,1 und 5,7 Prozent, während die Nvidia-Anteile mit einem Kursrutsch um 6,4 Prozent abgeschlagen waren.

Konzernchef Jensen Huang steht unter Druck wegen einer Affäre mit einer Frau, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück. Anleger reagierten verunsichert. Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.

Trotz diesem Hintergrund fiel die Tendenz im KI-Hardwaresektor überwiegend positiv aus: Papiere des Prozessorherstellers AMD konnten satte 8,7 Prozent zulegen und jene des Konkurrenten Intel zogen 3,8 Prozent hoch. Im Speichersegment glauben Anleger ebenfalls an eine bessere Stimmung, wie das Plus von 5,7 Prozent bei Sandisk zeigt.

Laut dem Marktanalysten Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. "Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat", so der Experte.