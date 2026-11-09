Zum Ende der vergangenen Woche hatte sich der "blaue Tsunami", die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress, auf den Wiener Aktienmarkt mit deutlichen Verlusten ausgewirkt. Zu Wochenbeginn stellte sich aber wieder eine Erholung ein, die im Verlauf weiterging.

Deutlich wurde das bei den Werten von AT&S. Die Aktien des Leiterplattenherstellers hatten sich am Freitag um 3,99 Prozent verbilligt. Am Montag legten sie am Nachmittag deutlich um 6,05 Prozent zu.

Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für Lenzing von 12,70 auf 14,30 Euro bei ihrer unveränderten Empfehlung "Hold". Die Ergebnisse für das dritte Quartal würden eine sich verbessernde zugrunde liegende Rentabilität zeigen, "doch die Erholung ist noch nicht abgeschlossen", hieß es. Die Werte des heimischen Faserherstellers stiegen um 2,56 Prozent auf 12,04 Euro.

Gesucht waren auch Bankwerte. Die BAWAG ist bei der geplanten Übernahme der irischen "Permanent TSB Group Holdings (PTSB) einen wesentlichen Schritt weiter. Die Bank habe die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Ausständig sei noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht. Die BAWAG-Aktien gewannen 2,83 Prozent. Erste Group legten um 2,6 Prozent zu, RBI stiegen um 2,48 Prozent.

Verbund gaben hingegen um 1,03 Prozent nach. Der heimische Energiekonzern baut Albaniens ersten Windpark. Die geplanten zwölf Windturbinen wird der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex liefern und 15 Jahre servicieren, wie Nordex am Montag mitteilte. Der 84-Megawatt-Windpark Spille entsteht rund 50 Kilometer südlich der albanischen Hafenstadt Durrës. Die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2028 geplant. Zudem können Kunden in Postfilialen ab jetzt Strom-und Gasverträge mit Verbund-Energie abschließen. Ab Februar geht das auch bei Postpartnern. Die Tarife liegen geringfügig über dem Online-Angebot vom Verbund.