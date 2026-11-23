Die Sorge um ein Ende des KI-Booms hatte in der vergangenen Handelswoche an den internationalen Aktienmärkten zu einem Ausverkauf bei den Technologiewerten geführt. Die damit einhergehende Risikoaversion hatte den ATX im Laufe des Freitags auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gebracht. Zu Wochenbeginn zeichnete sich aber eine deutliche Entspannung ab. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es allerdings eine "Erholung auf Bewährung", bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung setzen.

Unternehmensseitig blieb es weiter ruhig. Die Analysten der Erste Group stuften ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 42,00 auf 44,90 Euro hoch. Zudem wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger das Anlagevotum "Accumulate" auf "Buy" für die Titel des Baukonzerns gehoben. Erklärt wurde der Schritt mit der starken Erholung der Geschäftstätigkeit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs und einem besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang. Porr legten an der ATX-Spitze um 5,22 Prozent auf 35,30 Euro zu.

Die Deutsche Bank erhöhte ihr Kursziel für die Aktien des Verbunds von 60,00 auf 64,00 Euro. Das Votum "Hold" wurde von dem zuständigen Analysten Olly Jeffery bestätigt. Die Werte des heimischen Stromversorgers verteuerten sich um 1,68 Prozent auf 69,65 Euro.

Gesucht waren auch die Aktien der Uniqa mit einem Plus von 4,99 Prozent. Auf Erholungskurs befanden sich AT&S, die 3,79 Prozent gewannen.

Verluste gab es hingegen für OMV (minus 0,65 Prozent) und für EVN (minus 0,33 %). Im prime market ging es für Semperit um 2,54 Prozent nach unten. Über ein Prozent verloren SBO und Polytec.