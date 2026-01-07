Trend Logo
Uniper leitet Verkauf von Heliumgeschäft ein

Uniper macht nächsten Schritt zur Erfüllung von EU-Bedingungen
 © APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
©APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Der ⁠deutsche Energieversorger Uniper leitet den Verkauf seines Heliumgeschäfts ein. Interessenten müssten sich bis spätestens zum 28. Jänner 2026 melden, teilte Uniper am Mittwoch mit. Angeboten werde ein Portfolio internationaler Kauf-, Verkaufs- und Lagerverträge für Helium sowie Container für das Edelgas. Die Transaktion umfasse kein Personal.

Die Europäische Kommission hatte ⁠die Veräußerung der Beteiligung zur Bedingung gemacht, als sie Ende 2022 auf dem Höhepunkt der durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgelösten europäischen Energiekrise die Rettung Unipers durch den deutschen Staat genehmigte.

