Umfrage: US-Wirtschaft mit stärkstem Wachstum seit 2021

Ein sprunghafter Anstieg der Neuaufträge trieb die Entwicklung an: Der entsprechende Teilindex erreichte den höchsten Stand seit März 2022. Die starke Nachfrage führt jedoch zu erheblichen Belastungen. "Dieses Wachstum geht mit einigen der schwersten Lieferengpässe einher, die wir in der fast zwanzigjährigen Geschichte der Umfrage außerhalb der Pandemie-Zeit erlebt haben", sagte S&P-Global-Chefökonom Chris Williamson. Die Lieferengpässe seien größtenteils eine Folge des seit sieben Monaten andauernden Krieges zwischen den USA und dem Iran. Die Auftragsrückstände erreichten den höchsten Stand seit Mai 2022 – ein Zeichen für Kapazitätsengpässe.

Die angespannte Lage treibt die Inflation in den USA an. Das Barometer für die Einkaufspreise der Unternehmen sprang auf den höchsten Wert seit Oktober 2022. Die zunehmenden Auftragsrückstände geben den Unternehmen mehr Preissetzungsmacht, hieß es. Dies sei ein "Warnsignal für die Inflationsaussichten", erklärte Williamson. Die Ergebnisse bestätigen die Einschätzung von Vertretern der US-Notenbank Fed, dass die starke Nachfrage zunehmend zum Inflationsproblem wird. Die Fed hatte vergangene Woche die Zinsen erneut angehoben und weitere Erhöhungen für die kommenden Monate signalisiert.