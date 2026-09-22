US-Börsen starten ohne klare Richtung

Am Vortag hatten vor allem Technologiewerte stark zugelegt. Neben dem Kurssprung von Börsenschwergewicht Meta, das von der offenbar gut gelaufenen Markteinführung des KI-Assistenten Muse profitierte, waren dafür die teilweise noch deutlicheren Gewinne der Halbleiter-Zulieferer verantwortlich.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand vor Beginn der Berichtssaison für das dritte Quartal Leerverkäufe bei Technologie-und KI-Aktien tätigt", sagte David Kruk, Leiter des Handels beim Vermögensverwalter La Financière de l'Echiquier in Paris. "Außerdem besteht die Hoffnung, dass Trump einen Weg finden wird, die Ölpreise noch vor den Zwischenwahlen zu senken."

Im November wird unter anderem das gesamte US-Repräsentantenhaus sowie gut ein Drittel des Senats neu gewählt. Wegen des in den USA unpopulären Iran-Kriegs muss US-Präsident Donald Trump um die knappen Mehrheiten seiner republikanischen Partei in beiden Parlamentskammern fürchten.

Zunächst setzte aber die Verhandlungsbereitschaft der iranischen Führung die Preise für den wichtigen Rohstoff wieder unter Druck. Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf betonte allerdings laut iranischen Medienberichten: "Diplomatie bedeutet keine Kapitulation, sondern die Umwandlung der Stärke auf dem Feld in politische Errungenschaften." An Trump gerichtet sagte der iranische Chef-Unterhändler: "Er muss wissen, dass er dem iranischen Volk und den Streitkräften seine Macht nicht aufzwingen kann."

Stark gesucht waren am Dienstag nach positiven Studiendaten die Aktien von Amgen und lagen mit einem Plus von gut zwei Prozent teilweise an der Spitze im Dow. Auch die Titel der Google-Mutter Alphabet und von Nike stiegen um mehr als zwei Prozent. Die größten Dow-Verlierer waren Cisco mit einem Minus von 2,6 Prozent.

Die in New York gelisteten Anteilsscheinen von Alibaba gewannen im Frühhandel gut 3 Prozent. Der chinesische Amazon-Konkurrent bringt den nach eigenen Angaben leistungsstärksten KI-Chip Chinas auf den Markt. Dieser soll dem Branchenführer Nvidia Konkurrenz machen und den massiven Ausbau der eigenen Rechenzentrumskapazitäten in den kommenden Jahren unterstützen. Die Nvidia-Aktien notierten praktisch unverändert zum Vortag.

Die Anteile des asiatischen Fahrdienstleisters und Tech-Unternehmens Grab legten gut 8 Prozent zu. Ihnen half die Meldung, dass Konzernchef Anthony Tan der US-Börsenaufsicht SEC umfangreiche Aktienkäufe meldete. Bereits am Montag hatten die Papiere nach langer Talfahrt einen Stabilisierungsversuch unternommen.