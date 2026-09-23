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Wiener Börse knapp im Minus - ATX sinkt nach Rekordhoch

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ATX kletterte im Frühhandel erstmals über die Marke von 7.000 Punkten
 © HANS PUNZ, Apa
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Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch im Nachmittagshandel knapp in den Minusbereich gedreht, nachdem er sich im Frühhandel noch auf Rekordkurs befunden hatte. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.15 Uhr mit einem kleinen Abschlag von 0,08 Prozent bei 6.915 Punkten, nachdem er im Frühgeschäft noch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten überwunden hatte. Seit dem Jahresstart liegt er damit jedoch beachtliche fast 30 Prozent im Plus.

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Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben im Verlauf ebenfalls in die Verlustzone gewendet. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel teilweise wieder wettgemacht hatten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene unverändert eine sehr magere Meldungslage vor. Die AT&S-Aktie gab 1,2 Prozent ab. Am Vortag waren die Papiere des Leiterplattenherstellers in einem festen Technologiesektor noch um mehr als zehn Prozent hochgesprungen.

Unter den schwergewichteten Banken legten die Papiere der Raiffeisen Bank International um 2,4 Prozent zu. Erste Group verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die Titel der BAWAG gaben hingegen 0,5 Prozent nach.

Im Baubereich rutschten die Porr-Titel um 7,5 Prozent tiefer. Strabag-Anteilsscheine bauten ein Minus in Höhe von 2,2 Prozent. Wienerberger schwächten sich um 2,9 Prozent ab.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HANS PUNZ

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