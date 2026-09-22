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Europas Leitbörsen schließen behauptet

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Einzelhandels- und Technologiewerte gesucht
 © AFP, DANIEL ROLAND, Apa
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Die europäischen Börsen haben am Dienstag behauptet geschlossen. Gestützt wurden die Märkte vom anhaltenden Rückgang der Ölpreise, der die kursierenden Inflationsängste etwas dämpft. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,10 Prozent und 6.324,72 Punkten. Der deutsche DAX schloss praktisch unverändert mit einem Aufschlag von 0,02 Prozent und 25.578,85 Zählern. Der britische FTSE ermäßigte sich um 0,29 Prozent auf 10.708,33 Punkte.

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In den vergangenen Tagen wurden die Energiepreise mehrfach durch Hinweise auf Fortschritte bei den Bemühungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs gedrückt. Zuletzt stellte die iranische Führung abermals Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in Aussicht. Zudem berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormuz innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die US-Blockade aufgehoben werde.

Der Ölpreis kam damit weiter zurück, der Preis für die wichtige Referenzsorte Brent fiel unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar pro Fass. Jetzt müsse allerdings aus dem Unterschreiten der runden Marke ein nachhaltiger Abwärtstrend werden, damit daraus ein stärkerer Börsenimpuls entsteht, so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Gut gesucht waren am Dienstag Einzelhandelswerte. In London stiegen die Aktien der Baumarktkette Kingfisher nach Vorlage guter Quartalszahlen um 9,6 Prozent. Von der Zahlenvorlage profitierten auch die Titel des Branchenkollegen Hornbach Holding und gewannen 3,7 Prozent. Größere Kursgewinne verbuchten unter den Einzelhandelswerten auch die Titel von adidas und Zalando und legten um 2,6 bzw. 3,7 Prozent zu.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich nach guten Vorgaben des US-Börsen auch Technologiewerte. Auffallend stark waren hier Prosus mit einem Plus von 4,1 Prozent. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft profitierte damit von den Kursgewinnen der asiatischen Beteiligungen. Gefragt waren auch Halbleiterwerte wie Infineon (plus 3,2 Prozent).

FRANKFURT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND

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