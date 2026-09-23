UBS-Niederlage in Kapitalstreit in Schweizer Parlament

Die UBS und auch große Wirtschaftsverbände hatten in den Tagen vor der Entscheidung öffentlich gegen diesen Minderheitsantrag Position bezogen. Eine 90-Prozent-Unterlegung mit hartem Kernkapital sei kein Kompromiss zum Bundesratsvorschlag, schrieb die UBS. Dies würde ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig schaden.

Die UBS und mehrere große Wirtschaftsverbände hätten den von der Mehrheit entworfenen, unterlegenen Kompromiss bevorzugt. Demnach hätte die Bank Auslandsbeteiligungen zu mindestens 50 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Für die übrigen bis zu 50 Prozent wären AT1-Anleihen (Additional Tier 1) zulässig gewesen.

Der Bundesrat und eine weitere Minderheit im Rat wünschten eine noch strengere Auflage, nämlich eine vollständige Unterlegung von Auslandsbeteiligungen mit hartem Eigenkapital. Ihr Antrag unterlag aber.