VW-China-Chef: Chinesischer Markt schrumpft um 20 Prozent

Im August schrumpfte der chinesische Automarkt den elften Monat in Folge. Dabei spielt unter anderem die hartnäckige Krise auf dem Immobilienmarkt eine Rolle, die auf die Stimmung der Verbraucher drückt. Volkswagen musste zuletzt unter anderem wegen der schwächeren Verkäufe auf dem weltweit wichtigsten Fahrzeugmarkt seine Gewinnprognose für das laufende Jahr kappen.