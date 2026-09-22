Wacker Chemie reduziert Siltronic-Anteil weiter

Die Aktien von Siltronic notierten auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt bei 79,05 Euro. Das sind 4,5 Prozent weniger als zum Xetra-Schluss. Wacker Chemie notierte leicht unter dem Xetra-Schluss.

Zuletzt hatte Wacker Chemie im Mai die Beteiligung an der einstigen Konzerntochter deutlich reduziert, und zwar um 2,1 Millionen Aktien. Damals waren noch 89,35 Euro je Papier erlöst worden.