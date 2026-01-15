Trump verhängt Zölle auf Hochleistungschips

Die Zölle sollen gezielt sein: Importe für US-Rechenzentren, Start-ups sowie zivile Industrieanwendungen sind ausgenommen. "Die USA stellen derzeit nur etwa zehn Prozent ihres Bedarfs an Chips selbst her, was sie stark von ausländischen Lieferketten abhängig macht", hieß es in der Verfügung weiter. Zwar entwickeln US-Konzerne wie Nvidia, AMD und Intel viele der weltweit genutzten Chips, die Fertigung erfolgt jedoch größtenteils in Asien. Trump hatte im September neue Zölle auf Medikamente und Lastwagen angekündigt und im April Untersuchungen zu Chip-Importen eingeleitet, um die heimische Industrie zu stärken.